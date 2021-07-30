Украинские боевые беспилотники начали патрулировать акваторию Чёрного моря

«Военное обозрение» пишет, что аппараты начали патрулирование акватории Чёрного моря. Первый плановый вылет состоялся 28 июля. Во время него в воздух поднялся один беспилотник с военной базы Кульбакино. Он несколько часов летал на высоте около пяти тысяч метров над северо-западной частью Чёрного моря вдоль украинского побережья. Сообщается, что к Крыму боевой беспилотник не подошёл.

Ранее СМИ сообщили, что комплекс Bayraktar TB2 может «обеспечить непрерывный мониторинг акватории Чёрного и Азовского морей в течение не просто суток, а в режиме 24/7». Это значительно улучшило возможности Военно-морских сил (ВМС) Украины, ведь раньше они пользовались самолётом, который мог патрулировать район только в течение часа-двух.