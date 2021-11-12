Украинские бронеавтомобили вооружат турецкими боевыми модулями

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Украинские бронеавтомобили вооружат турецкими боевыми модулямиМодули уже испытали
Украинские бронеавтомобили «Козак-2М» и БТР «Хорунжий» хотят установить дистанционно управляемые боевые модули турецкой компании Aselsan.
Как пишет «Российская газета», боевые модули уже испытали с бронетехникой. На «Козак-2М» был установлен SARP Dual с 12,7-мм крупнокалиберным НСВТ «Утёс» и пулемётом 7,62 ПКТ с лазерным дальномером, дневным и ночным прицелами, специальными датчиками.
Бронеавтомобиль прошёл несколько сотен километров в разное время суток. Во время испытаний огонь вёлся как с места, так и в движении.
На «Хорунжий» же установили модуль SARP KPVT с 14,5-мм советским КПВТ. Остальное оборудование аналогично тому, что установлено на «Козак-2М1».
Сообщается, что испытания прошли успешно. Когда начнутся поставки боевых модулей, пока неясно.
Источник: Российская газета