Украинские бронеавтомобили вооружат турецкими боевыми модулями

Как пишет «Российская газета», боевые модули уже испытали с бронетехникой. На «Козак-2М» был установлен SARP Dual с 12,7-мм крупнокалиберным НСВТ «Утёс» и пулемётом 7,62 ПКТ с лазерным дальномером, дневным и ночным прицелами, специальными датчиками.

Бронеавтомобиль прошёл несколько сотен километров в разное время суток. Во время испытаний огонь вёлся как с места, так и в движении.

На «Хорунжий» же установили модуль SARP KPVT с 14,5-мм советским КПВТ. Остальное оборудование аналогично тому, что установлено на «Козак-2М1».

Сообщается, что испытания прошли успешно. Когда начнутся поставки боевых модулей, пока неясно.