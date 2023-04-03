Украинские хакеры взломали российский аккаунт для покупки дронов и оформили заказы на фаллоимитаторы

17:36, 03 апреля 2023
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Украинские хакеры взломали российский аккаунт для покупки дронов и оформили заказы на фаллоимитаторыВзлом подтвердил сам владелец аккаунта
Украинские хакеры сообщили, что взломали аккаунт Михаила Лучина, автора Telegram-канала «Миша на Донбассе», на AliExpress и заказали на его адрес множество секс-игрушек. Заказ оплатили с карты, на которой было собрано $25 тысяч для закупки дронов.
Фото: Unsplash
Лучин сам подтвердил факт взлома. По его словам, украинцы получил доступ к его почте, аккаунту на AliExpress, магазину 3D-моделей.
Хакеры утверждают, что отменить заказ на фаллоимитаторы Лучин уже не сможет, потому что товары были заказаны ещё 24-25 марта, а некоторые уже доставлены. «Миша на Донбассе» же говорит, что вернул все деньги, кроме 17 тысяч рублей.