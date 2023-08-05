Украинские пилоты не могут начать обучение на F-16 из-за незнания английского

Украинские пилоты не могут начать обучение на F-16 из-за незнания английскогоВсего 8 из 32 летчиков его знают
В настоящее время только восемь из более чем 30 украинских летчиков готовы пройти обучение на истребителях F-16, проводимое западными странами. Остальным необходимо пройти языковые курсы для повышения уровня владения английским языком, сообщает Лента.ру со ссылкой на Politico.
В публикации уточняется, что восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, готовы приступить к обучению истребителей, как только план подготовки будет разработан европейскими союзниками и одобрен США.
Всего планируется подготовить две эскадрильи летчиков Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в количестве 32 человек. Однако прежде чем они смогут приступить к обучению по программе F-16, необходимо убедиться, что они соответствуют требуемому уровню владения английским языком. В связи с этим пилоты будут сначала направлены на языковые курсы в Великобританию.