Украинские пилоты не могут начать обучение на F-16 из-за незнания английского

В публикации уточняется, что восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, готовы приступить к обучению истребителей, как только план подготовки будет разработан европейскими союзниками и одобрен США.

Всего планируется подготовить две эскадрильи летчиков Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в количестве 32 человек. Однако прежде чем они смогут приступить к обучению по программе F-16, необходимо убедиться, что они соответствуют требуемому уровню владения английским языком. В связи с этим пилоты будут сначала направлены на языковые курсы в Великобританию.