Украинские предприниматели попросили вернуть им отнятые для войны с Донбассом автомобили

Автомобильная техника частников в 2014 году позволила компенсировать катастрофическую нехватку исправных образцов в ВС Украины. Мобилизация проходила на основании указов Президента. Всего с 2014 года в стране прошли семь волн частичной мобилизации. Части ВСУ получили более 5000 автомобилей разных типов.

Сообщается, что на сегодняшний день значительное количество этой автомобильной техники уже не используется, потому что среди неё было много старых образцов. Некоторые автомобили также вышли из строя и их восстановление требует много денег. Сами ВСУ не хотели бы держать эту технику на счету, но вернуть её владельцам армия не может. Пока не вышел соответствующий указ Президента.

Недавно по просьбе ряда государственных и частных предприятий ВСУ предложили правительству ускорить решение этого вопроса.