Украинские сотовые операторы заблокировали доступ для россиян и белорусов в роуминге

Наука и технологии
Вчера в 22:38
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Украинские сотовые операторы заблокировали доступ для россиян и белорусов в роумингеНа Донбассе тоже проблемы
Украинские сотовые операторы «Киевстар», Vodafone и Lifecell заблокировали доступ для абонентов из России и Белоруссии.
Уточняется, что пользователи с российскими и белорусскими SIM-картами теперь не могут подключиться к роумингу. В описании украинских сетей теперь написано «запрещено».
Как пишут СМИ, абоненты российских мобильных операторов потеряли доступ к телефонной связи в непризнанной ДНР. Без связи остались пользователи МТС и «МегаФон». Ранее для них автоматически подключался роуминг по сети украинского оператора «Vodafone Украина». Теперь мобильная телефонная связь доступна только в сети местного оператора «Феникс».
Ранее компании Verizon, T-Mobile и AT&T заявили, что их абоненты могут связываться со своими родными и друзьями на территории Украины бесплатно.
Источник: TJ