Украинские вертолёты вооружат турецкими ракетами

Украина уже договорилась с турецкой стороной о поставках. Как пишет «Военное обозрение», турецкое оборудование установят не только на вертолёты Вооружённых сил Украины (ВСУ), но и на те, что пойдут на экспорт.

Стоит отметить, что оптико-прицельные станции Aselsan считаются одними из лучших в мире. Их устанавливают и на ударные беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı. У станций в составе есть телевизионный и тепловизионный канал, лазерный дальномер и лазерный канал наведения высокоточного оружия, а также функция автосопровождение целей. Эксперты пишут, что использований станций на украинских вертолётах значительно увеличит их боевые возможности.