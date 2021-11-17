Украинские вертолёты вооружат турецкими ракетами

Наука и технологии
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Украинские вертолёты вооружат турецкими ракетамиА также турецкими оптико-прицельными системами
СМИ сообщили, что украинские вертолёты больше не будут получать отечественные оптико-прицельные станции. Будут применяться компоненты турецкой компании Aselsan. Также в комплекс вооружений вертолётов войдут турецкие ракеты «воздух-земля».
Украина уже договорилась с турецкой стороной о поставках. Как пишет «Военное обозрение», турецкое оборудование установят не только на вертолёты Вооружённых сил Украины (ВСУ), но и на те, что пойдут на экспорт.
Стоит отметить, что оптико-прицельные станции Aselsan считаются одними из лучших в мире. Их устанавливают и на ударные беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı. У станций в составе есть телевизионный и тепловизионный канал, лазерный дальномер и лазерный канал наведения высокоточного оружия, а также функция автосопровождение целей. Эксперты пишут, что использований станций на украинских вертолётах значительно увеличит их боевые возможности.
Источник: Военное обозрение