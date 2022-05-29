Украинские военные пересели на электробайки

По сообщениям, они также используются для проведения снайперских атак. Байки развивают максимальную скорость 88 км/ч и являются относительно бесшумными.

По словам менеджера Романа Кульчицкого, украинская компания "Eleek" изначально передала лишь несколько байков военным, когда началась спецоперация. Однако сейчас на оснащении военных их намного больше.

Военная версия велосипеда была доработана – убрали такие детали, как зеркала и поворотные фары, которые считались ненужными для езды по тропам. По словам Кульчицкого, компания добавила подножки для пассажиров, уменьшила время зарядки, установила систему управления аккумулятором и добавила порт 220В, который позволяет солдатам заряжать гаджеты и питать спутниковые интернет-терминалы Starlink.