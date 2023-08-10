Украинские военные пожаловались на инструкторов НАТО

Различия между подготовкой по стандартам НАТО и реалиями конфликта с Москвой способствуют такому разрыву в понимании. Кошив предполагает, что, хотя НАТО может предложить базовый курс, основная подготовка проводится в основном самим Киевом.

Некоторые украинские бойцы, прошедшие западную подготовку, считают, что иностранные инструкторы плохо понимают специфику ситуации, с которой они имеют дело.

В статье приводятся примеры, когда западные инструкторы опираются на опыт проведения операций на Ближнем Востоке, где основное внимание уделялось зачистке зданий и выявлению боевиков среди мирного населения - тактика, не имеющая прямого отношения к конфликту с Россией.