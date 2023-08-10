Украинские военные пожаловались на инструкторов НАТО

Украинские военные пожаловались на инструкторов НАТООни опираются на опыт Ближнего Востока
Западные инструкторы не обладают необходимым опытом для эффективного обучения украинских солдат, говорится в комментарии Изобель Кошив, автора Open Democracy. По имеющимся данным, украинские солдаты выражают недовольство обучением, проводимым иностранными инструкторами, поскольку, по их мнению, они не до конца понимают суть конфликта, с которым им приходится сталкиваться.
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Различия между подготовкой по стандартам НАТО и реалиями конфликта с Москвой способствуют такому разрыву в понимании. Кошив предполагает, что, хотя НАТО может предложить базовый курс, основная подготовка проводится в основном самим Киевом.
Некоторые украинские бойцы, прошедшие западную подготовку, считают, что иностранные инструкторы плохо понимают специфику ситуации, с которой они имеют дело.
В статье приводятся примеры, когда западные инструкторы опираются на опыт проведения операций на Ближнем Востоке, где основное внимание уделялось зачистке зданий и выявлению боевиков среди мирного населения - тактика, не имеющая прямого отношения к конфликту с Россией.