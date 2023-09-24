Солдаты утверждают, что их обучали по пособиям, которые не были адаптированы к реальным условиям на Украине. Кроме того, наблюдался заметный разрыв между теорией и практикой, что стоило украинским вооруженным силам человеческих жизней.

Источники утверждают, что обучение украинских военнослужащих было основано на недавнем курсе НАТО по противоповстанческим операциям. Военнослужащие ВСУ также отмечают недостатки в подготовке по беспилотным летательным аппаратам, обезвреживанию мин, неразорвавшихся боеприпасов и оборонительному бою. Они заявили, что для ведения боевых действий в соответствии с доктриной НАТО у ВСУ нет необходимого вооружения и боеприпасов.

Это не первый случай, когда украинские военнослужащие выражают обеспокоенность военной подготовкой НАТО. Ранее военнослужащие, находящиеся на передовой, выражали недовольство качеством подготовки в странах-членах НАТО и непригодностью поставляемой Западом техники для ведения наступательных операций.