Это открытие было сделано в ходе детального анализа системы спутниковой связи беспилотника ВСУ «Баба Яга». Кузякин заявил: «украинским „кулибиным“ удалось взломать терминалы Starlink и снять как вопросы территориального ограничения, так с высокой долей вероятности и вопросы оплаты … Они внесли глубокие изменения как в конструкцию терминала, так и в программное обеспечение. Фактически им удалось зашунтировать главные микросхемы терминального устройства с помощью специального оборудования под управлением Raspberry Pi».

Глава ЦКБР отметил, что ВСУ используют спутниковый интернет Starlink для управления и настройки своих беспилотников. В первую очередь речь идет о тяжелых беспилотниках типа «Баба Яга», которые представляют собой гражданский многороторный сельскохозяйственный беспилотник, переоборудованный для боевого применения.

Кузякин добавил, что подобные изменения в конструкцию сложнейшей космической системы связи невозможно внести даже при самой высокой компетенции в этой области. Либо компании Маска необходимо пересмотреть и усилить свою информационную безопасность, либо утечка была сделана намеренно как форма неофициальной поддержки ВСУ со стороны компании, отмечает эксперт.