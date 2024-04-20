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Наука и технологии
Опубликовано 20 апреля 2024, 03:45
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Украинские войска взломали терминалы Starlink для бесплатного доступа в Интернет

Сообщил эксперт
По словам Дмитрия Кузякина, генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), Вооруженные силы Украины (ВСУ) взломали терминалы спутниковой связи Starlink, чтобы обойти территориальные ограничения на эксплуатацию устройств и пользоваться ими без абонентской платы. Его слова передает ТАСС.
Украинские войска взломали терминалы Starlink для бесплатного доступа в Интернет
© Ferra

Это открытие было сделано в ходе детального анализа системы спутниковой связи беспилотника ВСУ «Баба Яга». Кузякин заявил: «украинским „кулибиным“ удалось взломать терминалы Starlink и снять как вопросы территориального ограничения, так с высокой долей вероятности и вопросы оплаты … Они внесли глубокие изменения как в конструкцию терминала, так и в программное обеспечение. Фактически им удалось зашунтировать главные микросхемы терминального устройства с помощью специального оборудования под управлением Raspberry Pi».

Глава ЦКБР отметил, что ВСУ используют спутниковый интернет Starlink для управления и настройки своих беспилотников. В первую очередь речь идет о тяжелых беспилотниках типа «Баба Яга», которые представляют собой гражданский многороторный сельскохозяйственный беспилотник, переоборудованный для боевого применения.

Кузякин добавил, что подобные изменения в конструкцию сложнейшей космической системы связи невозможно внести даже при самой высокой компетенции в этой области. Либо компании Маска необходимо пересмотреть и усилить свою информационную безопасность, либо утечка была сделана намеренно как форма неофициальной поддержки ВСУ со стороны компании, отмечает эксперт.

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
Теги:
#взлом
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#Starlink
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#Украина