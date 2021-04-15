Украинский депутат случайно удалил биткойны на сумму $25 млн

По словам депутата, он потерял доступ к криптокошельку с 400 биткойнами. Сейчас такое количество биткойнов оценивается примерно в $25 млн.

Арахамия сообщил, что криптовалюта появилась у него до того, как он поступил на госслужбу. Депутат переименовал файл криптокошелька, чтобы защититься от хакеров. Он замаскировал его под видеофайл. В итоге депутат забыл об этом и случайно стёр его. Пропажу он обнаружил в 2017 году.

«На предыдущем MacBook у меня было заполнено дисковое пространство, а PGP-диск был зашифрован и переименован в «Точка.avi» как фильм на всякий случай. И когда переполнился диск, я отсортировал все файлы, увидел кучу фильмов и удалил их. Сейчас это страшная сумма, я уже даже не хочу об этом думать», — рассказал Арахами.