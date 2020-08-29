Украинский истребитель сбил дорожный знак

Учения проходили в Ровенской области. Инцидент произошёл на трассе Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка. Четыре самолёта Су-27 отрабатывали посадку и взлёт с автомагистрали. Одному из истребителей с бортовым номером «24 (синий)» не повезло — он задел воздухозаборником дорожный знак о рекомендуемой скорости 80 км/ч.

Сообщается, что пилот самолёта не пострадал. Сам Су-27 получил повреждения, а дорожный знак восстановить уже нельзя. На видео момент столкновения виден на 1:59.