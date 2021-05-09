Украинский «клон» американского ЗРК Patriot высмеяли

Недавно стало известно, что «Конструкторское бюро «Южное» планирует разработать новый зенитно-ракетный комплекс «Кильчень», который будет поражать цели на дальности до 280 километров. Сообщалось, что ЗРК будет являться многоканальной системой с высокоманёвренной ракетой. При этом стоимость комплекса должна быть ниже, чем американского аналога.

Как пишет радио «Спутник», пользователи сети критические прокомментировали эту новость. «И почему с самого начала прочтения статьи, у меня закралось подозрение, что "кто-то" пытается клонировать американский Patriot?», — написал один пользователь. Другой отметил, что Украина не обладает технологиями производства ЗРК, поэтому «дальше макета компьютерной графики новые разработки не уйдут».