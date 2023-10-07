Украинский офицер заявил о невозможности скрыться от беспилотников РФ

В интервью NV.ua он подчеркнул, что эти беспилотники являются неотъемлемой частью российской системы воздушной разведки, обеспечивая наблюдение и сопровождение целей в режиме реального времени.

Солонько подчеркнул, что из-за постоянного присутствия этих беспилотников украинским войскам сложно скрываться и незаметно перемещать свои войска. Он пояснил, что действия украинских военных неизбежно вызывают ответные действия российской артиллерии, и российские войска часто знают о вероятном расположении украинских подразделений.

Распространенность российских беспилотников создает серьезную оперативную проблему для украинских военных, влияя на их способность маневрировать и сохранять скрытность во время военных операций.