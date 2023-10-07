Наука и технологии
11:49, 07 октября 2023
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Украинский офицер заявил о невозможности скрыться от беспилотников РФ

Они всегда «висят» над головой

Офицер Вооруженных Сил Украины Александр Солонько выразил обеспокоенность влиянием российских беспилотников на боевые действия украинских войск, заявив, что российские беспилотники, в частности, БПЛА «Орлан», постоянно зависают над украинскими военнослужащими, сообщает Лента.ру.

Украинский офицер заявил о невозможности скрыться от беспилотников РФ

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В интервью NV.ua он подчеркнул, что эти беспилотники являются неотъемлемой частью российской системы воздушной разведки, обеспечивая наблюдение и сопровождение целей в режиме реального времени.

Солонько подчеркнул, что из-за постоянного присутствия этих беспилотников украинским войскам сложно скрываться и незаметно перемещать свои войска. Он пояснил, что действия украинских военных неизбежно вызывают ответные действия российской артиллерии, и российские войска часто знают о вероятном расположении украинских подразделений.

Распространенность российских беспилотников создает серьезную оперативную проблему для украинских военных, влияя на их способность маневрировать и сохранять скрытность во время военных операций.

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