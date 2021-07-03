Украинский сотрудник Microsoft незаметно украл у компании $10 млн

Уроженец Украины Владимир Квашук устроился в Microsoft в 2017 году. В компании он получил должность тестировщика платёжных систем. В них Квашук обнаружил проблему.

Система должна отличать тестовые покупки от настоящих. В первом случае, товары не продаются и не отправляются покупателю. Как оказалось, система давала сбой в случае подарочных карт Xbox.

Квашук получал реальные карты при формирование тестовых заказов. Он продавал 25-значные коды. Всё это украинцу удавалось скрывать от Microsoft.

Сообщается, что за два года Квашук получил 152 000 подарочных карт. На вырученные деньги он купил особняк у озера. Мужчине дали 9 лет тюрьмы, также он должен выплатить Microsoft компенсацию.