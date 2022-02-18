Украинский танк наехал на дружественный БМП на глазах Зеленского

По видео, которое доступно на YouTube, видно, что во время маневров на демонстрационном полигоне водитель БМП не заметил движущийся перпендикулярно ему танк Т-64БВ. И, как и было сказано ранее, они столкнулись, при этом танк переехал переднюю часть БМП. Пока что неизвестно пострадал ли кто-нибудь в этом происшествии.

Как сообщает офис президента Украины, учения проходили на глазах Владимира Зеленского.

Отмечается, что в ходе учебного боя подразделения вооруженных сил активно применяли боевую авиацию, беспилотники, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны и противотанковые управляемые ракеты.