Украинский танк по ошибке обстрелял село

Он находился в Николаевской области Украины. В ходе стрельб из Т-64 были зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населённого пункта и на территории частного домохозяйства. Как пишет «Военное обозрение», во время инцидента никто не пострадал.

Однако из-за халатного отношения к военной службе во время учений началось уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины.

Стоит отметить, что одна из задач учений Cossack Mace 2021 — улучшить совместимость между подразделениями Великобритании и Украины при планировании и проведении операций батальонно-тактического уровня.