Украинский транспортный вертолёт назвали «летающей ракетной батареей»

Новый Ми-8МСБ-В может применять всю номенклатуру неуправляемых авиационных ракет (НАР) типа С-13, а это осколочно-фугасные, проникающие, объемно-детонирующие боеприпасы. Кроме того, у вертолёта теперь есть бронированное остекление кабины. Оно может выдержать прямое попадание 7,62-мм бронебойных пуль с дистанции 100 метров.

После модернизации дальность поражения целей при горизонтальном полёте вертолёта и с пикирования составила 4,5 километра. При наборе высоты — 10 километров.

Помимо этого, украинцы увеличили эффективность самого ракетного вооружения. Всего вертолёт Ми-8МСБ-В может нести одновременно два блока С-13 из 10 НАР и два блока С-8 из 40 НАР.