Украинский вице-премьер попросил Apple перестать поддерживать российские устройства

В письме на имя генерального директора Тима Кука вице-премьер Украины Михаил Федоров написал, что Apple должна “прекратить поставки услуг и продуктов Apple в Российскую Федерацию”. Это требование поступило на фоне продолжающейся военной операции России на Украине.

Хотя США и другие страны объявили о санкциях против России, санкции пока не влияют на продажи и доступность аппаратного и программного обеспечения Apple на отечественном рынке. Санкции означают, что американским производителям запрещено экспортировать определенные товары в Россию, но Apple, похоже, не затронут, пока что.

Компания Apple пока не прокомментировала этот запрос.