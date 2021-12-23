Украинский военный промахнулся при выстреле из американского противотанкового комплекса

Учебные стрельбы прошли в Донбассе. Видеосюжет об этом опубликовал «5 канал». В ролике гранатомётчик выпускает ракету, которая должна была попасть в горящий танк. Затем демонстрируется пуск Javelin по той же мишени, но которая не охвачена огнём. Ракета пролетела мимо цели и попала в землю. Посмотреть можно в видео ниже: