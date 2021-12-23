Украинский военный промахнулся при выстреле из американского противотанкового комплекса

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Украинский военный промахнулся при выстреле из американского противотанкового комплексаJavelin не покорился
Вооружённые силы Украины провели первые манёвры, в рамках которых использовали американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Стрельбы прошли неудачно.
Учебные стрельбы прошли в Донбассе. Видеосюжет об этом опубликовал «5 канал». В ролике гранатомётчик выпускает ракету, которая должна была попасть в горящий танк. Затем демонстрируется пуск Javelin по той же мишени, но которая не охвачена огнём. Ракета пролетела мимо цели и попала в землю. Посмотреть можно в видео ниже:
Ранее стало известно, что в октябре США поставили Украине 30 противотанковых комплексов Javelin. При этом американцы выразили надежду, что Киев будет использовать оружие ответственно и только для самообороны. Журналисты также сообщают, что в начале месяца украинский Генштаб засекретил данные о применении ударных беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе.
Источник: Радио Sputnik