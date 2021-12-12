Наука и технологии
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Украинский завод выпустит реактивные беспилотники нового поколения

Строительство предприятия уже началось
Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что на новом украинско-турецком заводе начнётся производство реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа ANKA.
Украинский завод выпустит реактивные беспилотники нового поколения

По словам Арестовича, беспилотники будут способны действовать против воздушных объектов, против других таких аппаратов и даже пилотируемой авиации. Дроны получат украинские двигатели. Всё остальное будет турецким.

Главная особенность аппаратов ANKA в том, что это реактивные, а не поршневые беспилотники. Арестович отметил, что это новое поколение беспилотников после Bayraktar. Аппараты превышают их «по всем характеристикам».

Завод выпустил первую партию таких дронов до конца 2022 года. Напомним, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране началось строительство завода по изготовлению современных военных беспилотников.

Источник: Известия
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