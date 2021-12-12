Украинский завод выпустит реактивные беспилотники нового поколения

Наука и технологии
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Украинский завод выпустит реактивные беспилотники нового поколенияСтроительство предприятия уже началось
Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что на новом украинско-турецком заводе начнётся производство реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа ANKA.
По словам Арестовича, беспилотники будут способны действовать против воздушных объектов, против других таких аппаратов и даже пилотируемой авиации. Дроны получат украинские двигатели. Всё остальное будет турецким.
Главная особенность аппаратов ANKA в том, что это реактивные, а не поршневые беспилотники. Арестович отметил, что это новое поколение беспилотников после Bayraktar. Аппараты превышают их «по всем характеристикам».
Завод выпустил первую партию таких дронов до конца 2022 года. Напомним, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране началось строительство завода по изготовлению современных военных беспилотников.
Источник: Известия