Наука и технологии
Сегодня в 15:06
Украинских танкостроителей лишили зарплат
Предприятие простаивает
«Российская газета» рассказала, что работники харьковского завода транспортного машиностроения имени В. А. Малышева уже два месяца не получают зарплату. Когда-то это был один из крупнейших производителей бронетехники в СССР.
Как отмечают журналисты, сейчас на предприятии простаивают цеха. Ежедневно с завода увольняются до 10 работников. Сотрудники обвиняют в сложившейся ситуации руководство предприятия. Они уже направили письмо с требованием о его отставке.
Завод стал испытывать проблемы в течение нескольких последних лет. Три-четыре года назад на предприятии создавали продукцию на 2 миллиарда гривен. В 2019 году этот показатель уменьшился в четыре раза.
В 2021 году Украина заказала у предприятия только один танк «Оплот». Он будет нужен только для участия в параде по случаю Дня независимости.