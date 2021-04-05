Украинских танкостроителей лишили зарплат

Как отмечают журналисты, сейчас на предприятии простаивают цеха. Ежедневно с завода увольняются до 10 работников. Сотрудники обвиняют в сложившейся ситуации руководство предприятия. Они уже направили письмо с требованием о его отставке.

Завод стал испытывать проблемы в течение нескольких последних лет. Три-четыре года назад на предприятии создавали продукцию на 2 миллиарда гривен. В 2019 году этот показатель уменьшился в четыре раза.

В 2021 году Украина заказала у предприятия только один танк «Оплот». Он будет нужен только для участия в параде по случаю Дня независимости.