Украинским войскам выдали против дронов подствольные дробовики

M26 — это дробовик 12-го калибра, который крепится под стволом штурмовых винтовок M4 и M16. Он также может использоваться как самостоятельное оружие с прикладом и пистолетной рукояткой. Вес ружья составляет 1,2 кг (1,9 кг в автономном варианте), дальность стрельбы — до 30 метров. В нем используются магазины на три и пять патронов. Разработанный для американских сил специального назначения в конце 1990-х годов, M26 был принят на вооружение в 2011 году. Он использовался в Афганистане и Ираке, где применялся для взлома дверей и стрельбы нелетальными патронами.