Украинского хакера выдали США. Ему грозит 115 лет тюрьмы

Васинский, 22-летний гражданин Украины, был арестован в ноябре 2021 года при въезде в Польшу за свою киберпреступную деятельность в качестве члена REvil.

Считается, что Васинский был членом REvil, занимающимся распространением вымогательского ПО, которому было поручено взламывать корпоративные сети по всему миру, красть незашифрованные данные, а затем шифровать все устройства подключенные к сети цели.

Вскоре после ареста Васинского Минюст США объявил, что он несет ответственность за атаку с использованием ransomware на компанию Kaseya, поставщика управляемых услуг, которая затронула тысячи компаний по всему миру.

Обвинительное заключение, обнародованное после его ареста, содержит одиннадцать пунктов, связывающих их с различными атаками на североамериканские компании.

Если Васинский будет признан виновным по всем пунктам, он будет приговорен в общей сложности к 115 годам лишения свободы. Кроме того, у него будет конфисковано все имущество и финансовые активы.