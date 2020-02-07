Украинскую армию уличили в использовании оружия времён Первой мировой войны

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на The Drive. Последнее издание обратило внимание на репортаж 5 канала. В нём можно заметить, что украинский военнослужащий использует пулемёт Максима.

Как отметили в The Drive, данное оружие было распространено в конце XIX—начале XX века. Пулемёт использовали и в Российской империи. Журналисты заявили, что даже если бы пулемёт, показанный на видео 5 канала, был одним из самых последних M1910, изготовленных в СССР, ему всё равно было бы уже 75 лет.

Отметим, пулемёт Максима был предназначен для поддержки пехоты огнём, а также для подавления огня противника и расчистки пути при наступлении.