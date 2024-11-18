Укравший 120 000 биткоинов на $7 млрд хакер получил… пять лет тюрьмы

Но не вся сумма у него есть сейчас

Илья Лихтенштейн, компьютерный эксперт, совершивший одно из крупнейших в истории киберпреступлений, приговорен к пяти годам тюрьмы. В 2016 году Лихтенштейн взломал биржу Bitfinex в Гонконге, похитив 120 000 биткоинов. На момент кражи сумма составляла $71 миллион, а сейчас её стоимость превышает $7,6 миллиарда.