Укравший 120 000 биткоинов на $7 млрд хакер получил… пять лет тюрьмы

Опубликовано 18 ноября 2024, 05:151 мин.
Укравший 120 000 биткоинов на $7 млрд хакер получил… пять лет тюрьмыНо не вся сумма у него есть сейчас
Илья Лихтенштейн, компьютерный эксперт, совершивший одно из крупнейших в истории киберпреступлений, приговорен к пяти годам тюрьмы. В 2016 году Лихтенштейн взломал биржу Bitfinex в Гонконге, похитив 120 000 биткоинов. На момент кражи сумма составляла $71 миллион, а сейчас её стоимость превышает $7,6 миллиарда.
Лихтенштейн использовал сложные схемы отмывания средств при помощи своей жены, Хизер Морган. Им удалось отмыть около 21% украденных средств, которые к моменту их ареста в 2022 году оценивались более чем в $ 1 миллиард. Власти вернули свыше 96% похищенных биткоинов.
Лихтенштейн, родившийся в России и ставший гражданином США, выразил сожаление о содеянном. Его жена, известная под ником «Razzlekhan», играла меньшую роль и может получить 18 месяцев тюрьмы.