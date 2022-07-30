Ультразвуковой стикер позволит беременным женщинам следить за ростом ребёнка со смартфона

Технология сможет вести непрерывное ультразвуковое обследование в течение 48 часов. Стикер способен получать не только изображения ребёнка в утробе, но и внутренних органов, а также мониторить раковые опухоли. Исследователи отметили, что устройство вообще имеет множество потенциальных применений, ускоряя диагностику и лечение заболеваний.

«Мы предполагаем, что несколько пластырей будут прикреплены к разным местам на теле и будут связываться с вашим мобильным телефоном, где алгоритмы ИИ будут анализировать изображения по запросу», — рассказали исследователи.