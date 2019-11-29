Улучшенный китайский эсминец-невидимку научили стрелять 32 ракетами

Как пишет издание Weihutang, эсминец получил огромную боеспособность после модернизации. Стало известно, что он оснащён теперь новой системой вертикального пуска.

Она состоит из четырёх ракетных пусковых установок, каждая из которых имеет восемь ячеек. Благодаря этому на корабле можно разместить 32 зенитные ракеты, способные сбивать самолёты и снаряды.

«Военное обозрение» напоминает, что «Шэньчжэнь» поступил на службу в 1998 году. С тех пор он участвовал во многих операциях и посетил большое количество стран, из-за чего корабль прозвали «звездой в военно-морской дипломатии».