Улучшит иммунитет: учёные посоветовали перестать сидеть в соцсетях так много

В эксперименте учёных участвовали 50 человек в возрасте от 20 до 25 лет. Они проходили опросы и предоставляли еженедельные отчёты об использовании ими социальных сетей. Одну из групп участников попросили сократить время в соцсетях, хотя бы на 15 минут.

Оказалось, что через три месяца у них на 15% улучшилась иммунная функция. Надо понимать, что такой вывод был сделан по их самостоятельным отчётам. Участники стали реже болеть простудой, гриппом, у них стали реже появляться бородавки, а также на 50% улучшилось качество сна и на 30% уменьшилось количество симптомов депрессии.

Выяснилось также, что участники сократили использование соцсетей на 40 минут, несмотря на рекомендации.