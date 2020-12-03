Наука и технологии
Сегодня 20:18
Улыбка уменьшила боль от укола
По крайней мере субъективное ощущение боли
Если вы не любите уколы, то вам может помочь улыбка. Американские учёные выяснили, что если улыбаться во время инъекции, то уровень боли снизится.
Кратко о работе исследователей рассказывает Naked Science. Учёные из Калифорнийского университета провели эксперимент с 231 участником. Их разделили на две группы: люди из первой должны были искренне улыбаться во время процедуры, из второй — изображать «фальшивую» улыбку, из третьей — не улыбаться. Добровольцам вкалывали физраствор при помощи иглы. Она была аналогична той, которую используют при вакцинации от гриппа. После укола участники рассказывали о том, насколько им было больно.
Как оказалось, вне зависимости от искренности улыбки люди испытывали с ней меньший стресс во время укола. Уровень боли удалось снизить на 40% (вероятно, речь о субъективной оценке).