Улыбка уменьшила боль от укола

Кратко о работе исследователей рассказывает Naked Science. Учёные из Калифорнийского университета провели эксперимент с 231 участником. Их разделили на две группы: люди из первой должны были искренне улыбаться во время процедуры, из второй — изображать «фальшивую» улыбку, из третьей — не улыбаться. Добровольцам вкалывали физраствор при помощи иглы. Она была аналогична той, которую используют при вакцинации от гриппа. После укола участники рассказывали о том, насколько им было больно.

Как оказалось, вне зависимости от искренности улыбки люди испытывали с ней меньший стресс во время укола. Уровень боли удалось снизить на 40% (вероятно, речь о субъективной оценке).