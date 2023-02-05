Уменьшение количества выкуренных сигарет не спасает от старческого слабоумия. Всё наоборот

Уменьшение количества выкуренных сигарет не спасает от старческого слабоумия. Всё наоборотЛучше вообще бросить курить
Исследователи обнаружили, что простое сокращение количества выкуренных сигарет не помогает снизить риск старческого слабоумия. Это вообще связано с более высоким риском деменции. А вот полный отказ от курения способен помочь.
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Чтобы определить, могут ли изменения в интенсивности курения повлиять на риск деменции, учёные проанализировали данные почти 790 000 взрослых. Более 90% участников были мужчинами с длительным стажем курения, а средний возраст составлял 52 года.
К моменту очередного медицинского осмотра около 15% участников полностью бросили курить, 22% сократили количество сигарет, а 16% наоборот увеличили. По словам исследователей, у участников, которые бросили курить, был снижен риск развития деменции (8%), болезни Альцгеймера (6%) и сосудистой деменции (16%). Удивительно, но люди, которые сократили количество выкуриваемых сигарет в день как минимум на 50% и более, имели повышенный на 25% риск развития деменции по сравнению с теми, кто продолжал интенсивно курить.