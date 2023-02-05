Уменьшение количества выкуренных сигарет не спасает от старческого слабоумия. Всё наоборот

Чтобы определить, могут ли изменения в интенсивности курения повлиять на риск деменции, учёные проанализировали данные почти 790 000 взрослых. Более 90% участников были мужчинами с длительным стажем курения, а средний возраст составлял 52 года.

К моменту очередного медицинского осмотра около 15% участников полностью бросили курить, 22% сократили количество сигарет, а 16% наоборот увеличили. По словам исследователей, у участников, которые бросили курить, был снижен риск развития деменции (8%), болезни Альцгеймера (6%) и сосудистой деменции (16%). Удивительно, но люди, которые сократили количество выкуриваемых сигарет в день как минимум на 50% и более, имели повышенный на 25% риск развития деменции по сравнению с теми, кто продолжал интенсивно курить.