Умер глава Samsung

СМИ пишут, что у Ли Гон Хи были проблемы со здоровьем. В 2014 году он перенёс сердечный приступ. Судя по сообщениям в интернете, промышленник скончался от сердечного приступа же.

Samsung заявила, что Ли Гон Хи превратил компанию в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. «Его заявление 1993 года о “новом управлении” стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества», — говорят в компании.

Ли Гон Хи был сыном Ли Бен Чхоля, основателя Samsung Group. СМИ также пишут, что промышленник оставил после себя активов на $15,6 млрд. Его наследникам придётся заплатить больше половины от этой суммы в виде налога.