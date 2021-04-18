Умер один из основателей Adobe

Гешке было 82 года. Он скончался в пятницу в Калифорнии. Причина смерти неизвестна.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которой он служил ориентиром и героем на протяжении десятилетий. Как сооснователи Adobe Чак (прим. Чарльз Гешке) и Джон Уорнок разработали инновационное программное обеспечение, которое произвело революцию в творчестве и общении между людьми», — прокомментировал глава Adobe.

Компания, создавшая Photoshop и Acrobat, была основана в феврале 1982 года Джоном Уорноком и Чарльзом Гешке. Они решили создать свою компанию после того как покинули Xerox PARC.