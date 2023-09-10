Умер соавтор Microsoft PowerPoint Деннис Остин

Он работал разработчиком программного обеспечения и присоединился к компании Forethought, где сыграл ключевую роль в создании PowerPoint. Программа была выпущена в 1987 году, а вскоре после этого Microsoft приобрела компанию Forethought.

Роберт Гаскинс, другой соавтор PowerPoint, признал решающую роль Остина, заявив, что Остин предложил множество основных идей по дизайну программы. Несмотря на то, что PowerPoint уже более трех десятилетий является основным инструментом для проведения презентаций, он подвергался критике со стороны таких деятелей, как Джефф Безос и Стив Джобс.

Тем не менее он остается неотъемлемой частью пакета офисных инструментов Microsoft. В последние годы Microsoft включила в PowerPoint функции искусственного интеллекта, расширив его возможности.

Вклад Денниса Остина оставил неизгладимый след в мире технологий.