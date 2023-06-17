Умер военный аналитик, опубликовавший «Документы Пентагона»

Столкнувшись с обвинениями в шпионаже и заговоре, суд над Эллсбергом принял интересный оборот, когда судья прекратил дело из-за неправомерных действий правительства, включая незаконное прослушивание телефонных разговоров и взлом кабинета психиатра Эллсберга. Действия Эллсберга сыграли решающую роль в оспаривании президентской власти и защите свободы прессы, поскольку Верховный суд подтвердил право газеты The New York Times на публикацию «Документов Пентагона».

На протяжении всей своей жизни Эллсберг оставался защитником разоблачителей, выражая поддержку Джулиану Ассанжу из WikiLeaks и называя Эдварда Сноудена патриотом. Он также выражал обеспокоенность растущим влиянием интернет-компаний и призывал к усилению защиты персональных данных.