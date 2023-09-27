Умерла ли криптовалюта, и как адаптировать ее для широкой публики

Умерла ли криптовалюта, и как адаптировать ее для широкой публикиСпойлер: пока что с ней все хорошо
Несмотря на трудности, криптовалюты далеки от гибели, пишет @jamesking на ресурсе HackerNoon. Проводя параллели с эпохой доткомов конца 90-х годов, когда энтузиазм инвесторов способствовал быстрому росту и последующему схлопыванию пузыря, можно сказать, что нынешнее состояние криптовалют имеет общие черты.
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В 2021 г. криптовалютные «быки» были уверены, что технология блокчейн способна произвести революцию в мире, в результате чего в начале 2022 г. «пузырь» лопнул. Однако, как Интернет в конце концов получил массовое распространение и изменил мир, так и криптовалюты имеют все шансы на продолжение роста. Для массового распространения криптовалют необходимы четыре ключевых элемента, считает @jamesking:
Более четкое регулирование: Нормативно-правовая база имеет решающее значение для защиты инвесторов, обеспечения стабильности и предотвращения финансовых преступлений в криптовалютном пространстве.
Улучшение образования: Чтобы сделать криптовалюты более доступными, отрасль должна упрощать сложные понятия и предлагать образовательные ресурсы, ориентированные на новичков.
Повышение полезности: Криптопроекты должны быть нацелены на создание реальной полезности, чтобы вызывать доверие у инвесторов и пользователей.
Улучшение пользовательского опыта (UX): Упрощенные пользовательские интерфейсы и лучший дизайн UX необходимы для привлечения основных пользователей.
При наличии этих элементов криптовалюты могут стать основным финансовым продуктом и средством инвестирования, подобно тому, как это произошло с Интернетом после схлопывания «пузыря».