Умершая звезда и галактики: показаны все снимки с нового космического телескопа

Умершая звезда и галактики: показаны все снимки с нового космического телескопаОчень красиво
Всего NASA показала пять фотографий, сделанных оборудованием телескоп «Джеймс Уэбб». Среди них туманность в созвездии Киль, или NGC 3324. Изображение было получено в инфракрасном свете, оно впервые показывает невидимые ранее области рождения звёзд:
NASA
Далее в списке идёт Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Благодаря чрезвычайно высокому пространственному разрешению «Уэбб» показывает невиданные ранее детали в этой группе галактик:
NASA
Помимо этого была запечатлена планетарная туманность Южное кольцо. По сути, это сброшенные внешние газовые оболочки звезды, похожей на Солнце. В центре туманности находятся останки этой звезды — белый карлик.
NASA
Далее мы видим трансмиссионный спектр атмосферы экзопланеты WASP-96b. Она обращается вокруг звезды, которая находится в 980 световых годах от Земли. Спектр получался во время прохождения планеты по диску этой звезды.
NASA
И наконец наиболее детальный снимок участка вселенной, сделанный телескопом «Уэбба»:
NASA