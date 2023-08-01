Умная боксёрская груша и сканер для авокадо: что ещё показали на выставке CES 2023

Умная боксёрская груша и сканер для авокадо: что ещё показали на выставке CES 20234 интересных изобретения
На ежегодной выставке технологий CES в Лас-Вегасе сотни стартапов представили интересные продукты. Издание TechXplore перечислило некоторые из них.
Фото: Unsplash
1. Шлем для сканирования мозга.
Разработанная iMediSync гарнитура выполняет электроэнцефалограмму (ЭЭГ) и использует искусственный интеллект для прогнозирования потенциальных рисков развития болезни Альцгеймера. Сканирование занимает 10 минут.
iMediSync
2. Определитель зрелости авокадо.
Стартап OneThird представил инфракрасное устройство, которое сканирует авокадо и определяет их зрелость. Уровень зрелости будет показан в мобильном приложении.
TechXplore
3. Повторяющий движения робот.
Стартап Tactigon показал маленького робота и два контроллера, которые надеваются на руки человека. Если, например, хлопнуть в ладоши, робот немедленно сделает то же самое. Разработчики считают, что следует сделать более «человечной» коммуникацию с технологиями.
TechXplore
4. Умная боксёрская груша.
Устройство под названием I-Perskin представляет собой мешок, который надевается на любую боксёрскую грушу. В него встроены электронные датчики, которые позволяют управлять тренировками и анализировать силу и точность пользователя.
TechXplore