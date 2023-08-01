Наука и технологии
17:25, 08 января 2023
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Умная боксёрская груша и сканер для авокадо: что ещё показали на выставке CES 2023

4 интересных изобретения

На ежегодной выставке технологий CES в Лас-Вегасе сотни стартапов представили интересные продукты. Издание TechXplore перечислило некоторые из них.

Умная боксёрская груша и сканер для авокадо: что ещё показали на выставке CES 2023

Фото: Unsplash

1. Шлем для сканирования мозга.

Разработанная iMediSync гарнитура выполняет электроэнцефалограмму (ЭЭГ) и использует искусственный интеллект для прогнозирования потенциальных рисков развития болезни Альцгеймера. Сканирование занимает 10 минут.

Умная боксёрская груша и сканер для авокадо: что ещё показали на выставке CES 2023

iMediSync

2. Определитель зрелости авокадо.

Стартап OneThird представил инфракрасное устройство, которое сканирует авокадо и определяет их зрелость. Уровень зрелости будет показан в мобильном приложении.

Умная боксёрская груша и сканер для авокадо: что ещё показали на выставке CES 2023

TechXplore

3. Повторяющий движения робот.

Стартап Tactigon показал маленького робота и два контроллера, которые надеваются на руки человека. Если, например, хлопнуть в ладоши, робот немедленно сделает то же самое. Разработчики считают, что следует сделать более «человечной» коммуникацию с технологиями.

Умная боксёрская груша и сканер для авокадо: что ещё показали на выставке CES 2023

TechXplore

4. Умная боксёрская груша.

Устройство под названием I-Perskin представляет собой мешок, который надевается на любую боксёрскую грушу. В него встроены электронные датчики, которые позволяют управлять тренировками и анализировать силу и точность пользователя.

Умная боксёрская груша и сканер для авокадо: что ещё показали на выставке CES 2023

TechXplore

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