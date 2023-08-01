Умная боксёрская груша и сканер для авокадо: что ещё показали на выставке CES 2023

3. Повторяющий движения робот.

Стартап Tactigon показал маленького робота и два контроллера, которые надеваются на руки человека. Если, например, хлопнуть в ладоши, робот немедленно сделает то же самое. Разработчики считают, что следует сделать более «человечной» коммуникацию с технологиями.