«Умная» колонка случайно записала убийство и заинтересовала полицейских

Голосовые ассистенты на «умных» колонках вызываются специальными кодовыми фразами. После этого программа начинает записывать обращение пользователя, которое затем анализирует для выполнения просьбы.

Полиция решила воспользоваться этим, чтобы расследовать закончившуюся трагедией ссору владелицы колонки с её молодым человеком. Пара повздорила, и как утверждает мужчина, женщина случайно нанесла себе смертельную рану. Полиция в этом однако не уверена.

Правоохранительные органы запросили у Amazon записи, так как считают, что на серверах компании могло сохраниться что-то, что помогло бы делу. Amazon согласилась раскрыть данные. Сейчас полиция находится в процессе анализа полученных данных.