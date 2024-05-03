Умное кольцо Amazfit выйдет уже 15 мая по цене $300

Пока что релиз запланирован в США, а вскоре после этого устройство появится на международном рынке. Также предусмотрена возможность приобретения кольца в комплекте со смарт-часами Amazfit Cheetah Pro или Amazfit T-Rex Ultra по специальной цене, в два раза ниже стандартной.

Смарт-кольцо изготовлено из титана и доступно в двух размерах: 20 и 21.25 (по российской системе измерения размеров колец).

Вес первой модели составляет 3.75 г, второй — 3.82 г, при толщине корпуса в 2.6 мм. Устройство поддерживает беспроводную зарядку и может работать до четырех дней от одного заряда.