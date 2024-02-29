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Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 09:00
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Умное кольцо Apple: носимое устройство, которое вам вряд ли нужно

Но есть нюанс
Слухи о смарт-кольце Apple ходят уже почти 10 лет, с тех пор как компания подала патент на концепт «iRing» в 2015 году. Хотя идея так и не была реализована, последние события указывают на то, что Apple может вернуться к этой концепции. В связи с этим у 9to5Mac назрел вопрос: есть ли место для «умного» кольца в уже устоявшейся линейке носимых устройств Apple?

В первом патенте Apple на «умное» кольцо был представлен концептуальный дизайн со встроенным тачпадом, микрофоном и датчиками. Последующие патенты намекали на более сложные функции, такие как управление жестами и голосом, отслеживание движений и мониторинг здоровья, аналогичные Apple Watch. Однако «iRing» так и остался концептуальным проектом.

Последние сообщения утверждают, что Apple «ускорила» разработку умного кольца, и «предварительная разработка для коммерциализации неминуема». Это совпадает с анонсом Galaxy Ring компанией Samsung в начале этого месяца, что потенциально может усилить конкуренцию на рынке умных колец.

Привлекательность умного кольца заключается в его ненавязчивости, особенно для отслеживания сна. Многие пользователи считают, что носить Apple Watch во время сна неудобно, и кольцо станет более незаметной альтернативой. Однако выпуск «умного» кольца создает потенциальные проблемы для Apple. Более дешёвое кольцо может свести на нет продажи Apple Watch, особенно если кольцо будет предлагать аналогичные функции для здоровья.

Очень важно найти баланс между ценой, функциональностью и неконкуренцией с Apple Watch. Кроме того, датчики здоровья кольца могут быть ограничены или отличаться от датчиков часов, чтобы избежать прямого конфликта на рынке (из-за которых Apple не может продавать последние итерации своих умных часов).

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мнение
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#Apple