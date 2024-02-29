Умное кольцо Apple: носимое устройство, которое вам вряд ли нужно

В первом патенте Apple на «умное» кольцо был представлен концептуальный дизайн со встроенным тачпадом, микрофоном и датчиками. Последующие патенты намекали на более сложные функции, такие как управление жестами и голосом, отслеживание движений и мониторинг здоровья, аналогичные Apple Watch. Однако «iRing» так и остался концептуальным проектом.

Последние сообщения утверждают, что Apple «ускорила» разработку умного кольца, и «предварительная разработка для коммерциализации неминуема». Это совпадает с анонсом Galaxy Ring компанией Samsung в начале этого месяца, что потенциально может усилить конкуренцию на рынке умных колец.

Привлекательность умного кольца заключается в его ненавязчивости, особенно для отслеживания сна. Многие пользователи считают, что носить Apple Watch во время сна неудобно, и кольцо станет более незаметной альтернативой. Однако выпуск «умного» кольца создает потенциальные проблемы для Apple. Более дешёвое кольцо может свести на нет продажи Apple Watch, особенно если кольцо будет предлагать аналогичные функции для здоровья.

Очень важно найти баланс между ценой, функциональностью и неконкуренцией с Apple Watch. Кроме того, датчики здоровья кольца могут быть ограничены или отличаться от датчиков часов, чтобы избежать прямого конфликта на рынке (из-за которых Apple не может продавать последние итерации своих умных часов).