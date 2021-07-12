Умное кольцо научили определять период, в который женщине проще всего забеременеть

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Сегодня в 12:44
Умное кольцо научили определять период, в который женщине проще всего забеременетьПоможет для планирования
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило умное кольцо, которое определяет наиболее подходящий для зачатия период у женщины.
Кольцо связано с приложением NaturalCycles. Оно было создано уже давно, и помогает женщина определять периоды наибольшей фертильности. Для этого им нужно самостоятельно измерять температуру тела и вводить эти данные в приложение. Дело в том, что во время овуляции базальная температура, измеряемая чаще всего в прямой кишке, повышается на 0,25-0,5 градуса.
Умное кольцо избавляет женщин от необходимости самостоятельного измерения температуры. Оно надевается на ночь и измеряет температуру в реальном времени. Утром кольцо само отправляет данные приложению NaturalCycles.
Устройство уже проверили на реальных женщинах. Оказалось, что его использование улучшает точность расчёта периода фертильности.