Умное кольцо научили определять период, в который женщине проще всего забеременеть

Кольцо связано с приложением NaturalCycles. Оно было создано уже давно, и помогает женщина определять периоды наибольшей фертильности. Для этого им нужно самостоятельно измерять температуру тела и вводить эти данные в приложение. Дело в том, что во время овуляции базальная температура, измеряемая чаще всего в прямой кишке, повышается на 0,25-0,5 градуса.

Умное кольцо избавляет женщин от необходимости самостоятельного измерения температуры. Оно надевается на ночь и измеряет температуру в реальном времени. Утром кольцо само отправляет данные приложению NaturalCycles.

Устройство уже проверили на реальных женщинах. Оказалось, что его использование улучшает точность расчёта периода фертильности.