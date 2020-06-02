«Умное» кольцо предсказало заболевание коронавирусом за три дня до симптомов

Для проекта было создано приложение, которое помогает пользователю отмечать стресс, тревогу и другие состояния. Кольцо Oura собирает физиологические данные, в частности температуру тела, частоту сердечных сокращений, дыхания и характеристики сна. Эти данные комбинируются, и на их основе алгоритмы искусственного интеллекта строят модели.

Сообщается, что модели получаются достаточно точными. Хотя всё ещё остаётся риск, что если 1000 человек используют систему, у 100 из них результаты могут оказаться неверными. Тем не менее, система может оказаться полезна для работников здравоохранения, ведь она способна предсказать болезнь ещё до того, как человек почувствует явное недомогание.