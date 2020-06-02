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«Умное» кольцо предсказало заболевание коронавирусом за три дня до симптомов

С точностью более 90%
В апреле исследователи из Университета Западной Виргинии начали проект по изучению применения носимого устройства Oura в виде кольца для борьбы с пандемией COVID-19. Теперь учёные поделились первыми результатами работы. Они сообщили, что «умное» кольцо предсказало заболевание коронавирусом за три дня до симптомов. Да ещё и с точностью более 90%.

Для проекта было создано приложение, которое помогает пользователю отмечать стресс, тревогу и другие состояния. Кольцо Oura собирает физиологические данные, в частности температуру тела, частоту сердечных сокращений, дыхания и характеристики сна. Эти данные комбинируются, и на их основе алгоритмы искусственного интеллекта строят модели.

Сообщается, что модели получаются достаточно точными. Хотя всё ещё остаётся риск, что если 1000 человек используют систему, у 100 из них результаты могут оказаться неверными. Тем не менее, система может оказаться полезна для работников здравоохранения, ведь она способна предсказать болезнь ещё до того, как человек почувствует явное недомогание.

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