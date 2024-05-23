Умное кольцо Samsung Galaxy Ring будет стоить как среднебюджетный смартфон

Недавний отчет указывает, что цена устройства будет выше, чем ожидалось, и возможно, будет подразумевать подписочную модель.

Ожидается, что Galaxy Ring анонсируют вместе с Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch 7 Ultra.

Умное кольцо будет конкурировать с Oura Ring в сегменте здоровья и фитнеса. По словам инсайдера Йогеша Брара, Galaxy Ring будет стоить примерно $300 - $350 в США, что дороже Galaxy Watch 7.

Это явно измененная стратегия, так как ранее предполагалось, что цена будет ниже конкурентов.

Основной конкурент, Oura Ring третьего поколения, стоит $300 и предлагает подписку для доступа к расширенным функциям. Samsung, вероятно, последует той же стратегии для Galaxy Ring.