Умное кольцо Samsung Galaxy Ring внезапно стало хуже держать заряд

Изначально кольцо обещало до 7 дней работы от одного заряда, что делало его привлекательным вариантом для тех, кто ищет незаметное и удобное устройство для фитнеса и мониторинга здоровья.

Однако сейчас многие пользователи сообщают, что время работы батареи сократилось почти вдвое.

Если ранее устройство могло работать до 6 дней без подзарядки, то теперь это значение сократилось до 3 дней. Проблема, похоже, затрагивает не только отдельные экземпляры, так как в сети уже можно найти множество подобных жалоб.

Вероятно, это связано с каким-то программным багом или необходимостью в оптимизации энергопотребления, что может быть решено будущими обновлениями прошивки от Samsung.

Пока компания не выпустила официальный патч, пользователям остаётся только ждать и надеяться на скорое решение проблемы.