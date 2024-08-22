Наука и технологии
Опубликовано 22 августа 2024, 07:24
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Умное кольцо Samsung Galaxy Ring внезапно стало хуже держать заряд

Корейцы, конечно, расстроили…
Пользователи умного кольца Samsung Galaxy Ring начали замечать, что устройство стало хуже держать заряд.
Умное кольцо Samsung Galaxy Ring внезапно стало хуже держать заряд
© SamMobile

Изначально кольцо обещало до 7 дней работы от одного заряда, что делало его привлекательным вариантом для тех, кто ищет незаметное и удобное устройство для фитнеса и мониторинга здоровья.

Однако сейчас многие пользователи сообщают, что время работы батареи сократилось почти вдвое.

Если ранее устройство могло работать до 6 дней без подзарядки, то теперь это значение сократилось до 3 дней. Проблема, похоже, затрагивает не только отдельные экземпляры, так как в сети уже можно найти множество подобных жалоб.

Вероятно, это связано с каким-то программным багом или необходимостью в оптимизации энергопотребления, что может быть решено будущими обновлениями прошивки от Samsung.

Пока компания не выпустила официальный патч, пользователям остаётся только ждать и надеяться на скорое решение проблемы.

Источник:SamMobile
Автор:Булат Кармак
Теги:
#фитнес
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#Samsung