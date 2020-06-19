Наука и технологии
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«Умную» ручку научили «зачитывать» текст при нажатии на рукописные буквы
Может пригодиться студентам
Специалисты компании NeoLAB научили «умную» ручку «зачитывать» текст при нажатии на рукописные буквы. Это может пригодиться во время лекций.
Проект представлен на краудфандинговой платформе Kickstarter. Компания NeoLAB уже производит «умные» ручки, способные переводить рукописный текст в цифровой. Теперь специалисты создали синхронизируемый с такой ручкой диктофон. Соединение происходит по Bluetooth. Во время письма ручка сопоставляет все записи со временем, в которое они были сделаны. При нажатии на слово она даёт диктофону команду на проигрывание записи с определённого момента.
Устройство может записать десять часов аудио. В нём также предусмотрен 3,5-миллиметровый разъём для наушников.
Ранним покупателям новинка предлагается за $48. Первые поставки начнутся уже в июле.