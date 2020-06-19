«Умную» ручку научили «зачитывать» текст при нажатии на рукописные буквы

Проект представлен на краудфандинговой платформе Kickstarter. Компания NeoLAB уже производит «умные» ручки, способные переводить рукописный текст в цифровой. Теперь специалисты создали синхронизируемый с такой ручкой диктофон. Соединение происходит по Bluetooth. Во время письма ручка сопоставляет все записи со временем, в которое они были сделаны. При нажатии на слово она даёт диктофону команду на проигрывание записи с определённого момента.

Устройство может записать десять часов аудио. В нём также предусмотрен 3,5-миллиметровый разъём для наушников.

Ранним покупателям новинка предлагается за $48. Первые поставки начнутся уже в июле.