«Умные» часы Apple спасли женщину во время сна

Владелица часов Розмари Стайлз (Rosemary Stiles) приобрела их изначально не для того, чтобы следить за своим здоровьём, а в качестве инструмента для постоянной связи с детьми. В один из вечеров женщина уснула в кресле и резко проснулась от того, что часы вибрируют. Когда она посмотрела на экран, на нём значилось, что часы обнаружили мерцательную аритмию, и Розмари следует посетить врача.

Стоит отметить, что данная аритмия нередко бывает связана с органическими заболеваниями сердца. Кроме того, состояние ассоциировано со значительным повышением заболеваемости и смертности. Хроническое течение мерцательной аритмии приводит к увеличению риска смерти примерно в 1,5-2 раза. Таким образом «умные» часы Apple своим предупреждением спасли женщину.