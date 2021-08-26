Умные часы будут помогать справляться со стрессом

Сотрудник колледжа Хьюстона Каллена Роуз Фагих, говорится в материале, сообщает, что в основе технологии лежит исследование пота. Причём пота, который стекает на верхнюю губу человека во время переживаний из-за чего-либо.

После определения уровня стресса умные часы могут отправить пользователю сигнал - сообщение о том, чтобы тот послушал музыку или сделал что-то ещё для восстановления спокойного состояния.