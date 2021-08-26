Умные часы будут помогать справляться со стрессом

Умные часы будут помогать справляться со стрессомДля этого будет применяться особая технология
Сотрудник колледжа Хьюстона Каллена Роуз Фагих, говорится в материале, сообщает, что в основе технологии лежит исследование пота. Причём пота, который стекает на верхнюю губу человека во время переживаний из-за чего-либо.
После определения уровня стресса умные часы могут отправить пользователю сигнал - сообщение о том, чтобы тот послушал музыку или сделал что-то ещё для восстановления спокойного состояния.
По словам специалистов, подобное нововведение позволит в будущем поддерживать уровень стресса в организме в пределах нормы, а также помочь в лечении когнитивных заболеваний. Тесты также подтверждают возможность применения такой разработки в реальной жизни. Её можно будет внедрить в фитнес-браслеты и другие гаджеты, которые обычно носят на запястье.