Умные камеры и ИИ защитят леса Подмосковья от огня

В Подмосковье активно готовятся к сезону лесных пожаров. Главным инструментом спасателей станет система видеомониторинга, которая уже на 100% охватывает природные территории региона. В этом году за лесами будут следить 147 смарт-камер, шесть из которых установят специально к сезону. Видео с устройств анализирует ИИ, который распознает дым. Сейчас алгоритмы донастраивают, чтобы снизить число ложных срабатываний с пяти миллионов до 800 тысяч в год.

Умные камеры передают сигнал о возгорании в экстренные службы практически моментально. «Усиливаем систему обнаружения пожаров: сейчас в регионе работают 141 видеокамера, в этом году сеть пополнится ещё шестью», — подчеркнул председатель комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин. Вдобавок в 2026 году планируют запустить пилотные проекты по патрулированию зеленых зон с помощью беспилотников и дронопортов с радиусом полета до 50 километров.

Специалисты также применяют классические методы профилактики. В лесопарках уберут сухостой и проложат почти шесть тысяч километров минерализованных полос.